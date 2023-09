Mobilità sostenibile. Legnano città capofila delle buone pratiche. Un piano da 1,6 milioni

Quattro buone pratiche di mobilità sostenibile per raccontare, su tutto il territorio nazionale, come si può agire per cambiare il futuro delle nostre città e del territorio: tra queste buone pratiche, sono rappresentate anche Legnano e il territorio dell’Alto Milanese con "L’alto milanese va in mobilità sostenibile!", progetto del valore di circa 1,6 milioni di euro, finanziato nel 2018 dal Ministero dell’Ambiente con 850mila euro e che, ancora in divenire, coinvolge sei Comuni del territorio. Proprio al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, infatti, si terrà domani un incontro con le amministrazioni sui programmi di finanziamento attivi e sulle buone pratiche locali e proprio in questa occasione il progetto dell’Alto Milanese verrà portato come esempio. In apertura dell’iniziativa è previsto un videomessaggio del Ministro Gilberto Pichetto Fratin che celebrerà così anche l’ultimo giorno della Settimana Europea della Mobilità, dopo di che verranno presentati dal Ministero i programmi di finanziamento attivi sul fronte della mobilità sostenibile: da quello per gli spostamenti sostenibili "casa-scuola casa-lavoro", a "PrIMUS", progetto rivolto alla realizzazione di piste ciclabili, dal programma per il trasporto scolastico fino alle misure del Pnrr per l’installazione delle colonnine di ricarica elettrica su superstrade e nei centri urbani. Verranno infine presentate quattro buone pratiche di mobilità sostenibile: oltre a "Muoviti bene che ti premio" dei comuni di Marsala e Alcamo, "Mobility4MI" di Milano, "Demos Didattica inclusiva e mobilità sostenibile" dell’amministrazione di Prato, anche "L’alto milanese va in mobilità sostenibile" del Comune di Legnano entrerà nel lotto degli esempi da citare. Il progetto, oltre ai fondi del Ministero, è stato inizialmente cofinanziato con fondi dei Comuni interessati (Legnano, Busto Garolfo, Canegrate, Dairago, San Giorgio e Villa Cortese) per oltre 780mila euro: obiettivo del progetto è connettere le realtà territoriali promuovendo attività a favore della mobilità sostenibile (lenta), della pedonalità e della ciclabilità, della sicurezza dei cittadini. A oggi solo parte delle azioni previste è stata condotta in porto anche perché l’intermezzo della pandemia ha rallentato procedure e realizzazioni.