Miracolo contabile, finanziati 95 progetti

Non è stato facile, ma stiracchiando il bilancio da una parte e dall’altra la Fondazione Ticino Olona è riuscita a finanziare 95 delle 101 proposte di progetto che erano state presentate per i bandi 2024: un lavoro reso indispensabile dalla profonda frattura esistente tra i fondi disponibili, 390mila euro, e le richieste contenute nei diversi progetti, che sfioravano i 590mila euro. "Dieci giorni per la valutazione dei parametri oggettivi, due lunghe riunioni della Commissione Tecnica, due sedute del Consiglio di Amministrazione – spiega il presidente della Fondazione, Salvatore Forte (nella foto) –. Tanto c’è voluto per risolvere il puzzle legato ai 101 progetti presentati sui quattro bandi di quest’anno e per cercare di raggiungere la migliore distribuzione possibile dato il gap di partenza tra le richieste e il budget disponibile. Il tutto cercando di non penalizzare nessuno evitando che eventuali tagli potessero mettere in difficoltà la qualità dei progetti e la loro realizzabilità. Il divario maggiore era concentrato soprattutto nel bando cultura per cui la prima decisione presa dal CdA è stato il trasferimento di eventuali economie sugli altri tre bandi. Inoltre si è deciso di non concedere finanziamenti su due progetti a uno stesso ente sia che fosse capofila o solo partner".

I 95 progetti finanziati hanno questa distribuzione territoriale: 44 progetti approvati riguardano l’ambito territoriale del Legnanese, 18 progetti l’ambito territoriale del Castanese, nove progetti il Magentino, 14 l’Abbiatense, tre progetti l’ambito Legnanese-Magentino, uno l’Abbiatense-Magentino e sei progetti l’intero territorio.P.G.