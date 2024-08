Minigolf, via al torneo mondiale Senior

L’Open minigolf world championship for seniors si terrà per la prima volta in Italia al campo da minigolf di Canegrate, situato in via Tagliamento 16. La terza edizione del torneo è iniziata mercoledì e si concluderà sabato. La cerimonia di apertura, con il sorteggio dell’ordine di partenza dei partecipanti, si è svolta lunedì. L’evento è organizzato dall’associazione Gsp Relax Time con il patrocinio del Comune. Parteciperanno i migliori giocatori e giocatrici della categoria Senior (dai 46 anni in su) provenienti da diverse nazioni. In totale ci saranno 140 partecipanti da 14 paesi, che gareggeranno sia individualmente sia in squadre.

"Saranno giornate di grande sport – commenta lo staff del club Gsp Relax Time – e faremo del nostro meglio per garantire il successo dell’evento. Vi aspettiamo numerosi per sostenere la Nazionale italiana".

Il campo di minigolf di Canegrate è stato costruito nel 1991 e da allora è gestito con cura e passione dalla famiglia Aghemo. Dal 1993, grazie all’associazione sportiva dilettantistica Gsp Relax Time, si sono svolte numerose manifestazioni sportive nazionali e internazionali. Nel 2007, in vista dei Mondiali di minigolf, è stato costruito un campo di miniaturgolf. I soci del club, uno dei più grandi d’Italia per numero di iscritti, sono sempre disponibili ad avvicinare il pubblico a questo sport e a condividere i segreti del mestiere.

Ch.S.