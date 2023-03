Abbiategrasso in festa per la Milano-Sanremo: partenza coi fiocchi

Abbiategrasso (Milano) – Le note della locale fanfara dei bersaglieri hanno dato la “sveglia” agli abbiatensi ricordando che da lì a qualche ora ci sarebbe stata la partenza della Classicissima, la Milano-Sanremo che per la prima volta nella sua storia ha avuto il via da Abbiategrasso (il chilometro zero, dove i corridori hanno iniziato la corsa, era poco oltre la città, lungo la strada per Morimondo, all’altezza della deviazione per Caselle). Per l’evento si sono ritrovati molti appassionati delle due ruote, venerdì in occasione della presentazione al Castello delle squadre iscritte alla corsa, con i corridori chiamati uno ad uno ed applauditi dai tifosi, e ieri per la partenza. Diversi giunti in bicicletta. Molti con i cellulari in mano, pronti ad immortalare immagini dell’evento.

Gli organizzatori avevano scelto Abbiategrasso per ringraziare gli amici del ciclismo di questa città che negli anni scorsi si sono impegnati ad organizzare le partenze di due tappe del Giro (e di una terza non prevista, quando nell’ottobre 2020 a Morbegno faceva troppo freddo per correre in sicurezza). E la città ha nuovamente risposto al meglio, vestendosi di festa, abbellendo le vetrine dei negozi con immagini dei grandi del ciclismo e non solo (molte anche le foto degli eventi ciclistici svoltosi in città con la regia del Velo Sport Abbiategrasso).

Il via è stato dato dal sindaco Cesare Nai. "La scelta di Abbiategrasso ha dimostrato che abbiamo lavorato bene in passato in occasione delle tappe del Giro d’Italia. Gli organizzatori sapevano di trovare qui da noi un ambiente accogliente, ma soprattutto preparato ad un appuntamento del genere, e ancora una volta non sono andati delusi".

Passati i corridori, sul lungo tracciato cittadino disegnato per la passerella dei partecipanti alla Classicissima si sono cimentati i ciclosuonatori. Simone Lunghi, noto a Milano come Angelo dei Navigli per il suo impegno a favore della pulizia e tutela dei corsi d’acqua, ha organizzato una pedalata con otto ciclisti su dei tandem accoppiati a dei solisti della banda La Filarmonica. Il gruppo, seguito da altri ciclisti, ha seminato di note le strade della città, sino alla periferia.