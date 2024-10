Mezzo secolo e oltre di nozze. Festa per le coppie da record

Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Sono parole della formula del rito matrimoniale cattolico. Felice chi può percorrere anni in salute accanto a chi ama, perché "amarsi e onorarsi tutti i giorni della vita" richiede una cura e una dedizione non da poco e la malattia scompagina anche gli equilibri più saldi. Castellanza non è terra solo di centenarie ma anche di matrimoni di lungo corso. Sabato il vicesindaco reggente, Cristina Borroni, ha ricevuto uomini e donne dalle tante primavere che nel 2024 hanno raggiunto il traguardo delle nozze d’oro, di smeraldo, di diamante e di pietra (rispettivamente i 50, 55, 60 e 65 anni di matrimonio). Più di cinquanta coppie si sono ritrovate insieme ai loro familiari nel cortile di Palazzo Brambilla, per la cerimonia ufficiale. Borroni, come da tradizione, ha consegnato la pergamena con indicati i nomi e gli anni di vita insieme trascorsi, accompagnati dagli auguri dell’amministrazione comunale e l’auspicio di tanta armonia e felicità a venire. Non potevano mancare le foto di gruppo, tra sorrisi, orgoglio e commozione.

"Le coppie che festeggiano matrimoni di così lunga durata trasmettono un messaggio potente – afferma il vicesindaco –. Vivere insieme tanto i momenti felici quanto quelli complicati è possibile, vale sempre la pena impegnarsi a vicenda in una relazione duratura d’amore vissuto e concreto. Siamo felici di accogliere queste unioni nella sede comunale e ringraziamo i partecipanti per la loro testimonianza, a nome di tutta la comunità cittadina".

Silvia Vignati