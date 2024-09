Mense più green e meno sprechi. Così Sodexo cambia i refettori

Riduzione dell’impatto ambientale, migliore vivibilità e sensibilizzazione contro gli sprechi alimentari: sono questi gli obiettivi che stanno trasformando i refettori di otto scuole del Comune di Legnano in spazi più sostenibili. L’iniziativa, avviata in questi giorni da Sodexo, gestore del servizio di refezione scolastica a Legnano, rappresenta l’offerta migliorativa presentata in sede di gara e si inserisce nella filosofia aziendale “Think Green“.

Sodexo, riconosciuta leader nei servizi di ristorazione e cura degli spazi, ha puntato a trasformare i refettori in veri e propri "ristoranti sostenibili" grazie a allestimenti a basso impatto ambientale e messaggi educativi volti al rispetto del pianeta. "Fin dal suo insediamento, questa Giunta si è focalizzata sugli edifici scolastici, partecipando a bandi e ottenendo risorse per riqualificarli da un punto di vista strutturale e impiantistico, rendendoli energeticamente efficienti" ha spiegato Ilaria Maffei, assessore alla Comunità inclusiva. "Abbiamo lavorato pensando al benessere di chi trascorre buona parte della giornata in questi spazi – studenti, allievi e lavoratori – e alla necessità di rendere quegli edifici sostenibili, con benefici per l’ambiente e le finanze comunali. Agli interventi già programmati si sono aggiunti quelli di Sodexo nei refettori, con un’attenzione particolare alle esigenze di chi vive la scuola e alla diffusione di messaggi importanti per le nostre bambine e bambini: il cibo è un bene prezioso che ci nutre, e dobbiamo imparare a non sprecarlo. Confidiamo che ambienti più confortevoli aiutino a migliorare l’esperienza del pasto". I refettori coinvolti sono quelli di sette scuole primarie (Rodari, Pascoli, Manzoni, Toscanini, Deledda, Don Milani, De Amicis) e una scuola dell’infanzia (Collodi). Analoghi interventi saranno presto eseguiti nei refettori delle scuole primarie Mazzini e Carducci, attualmente interessate da lavori di ristrutturazione. Ch.S.