Manutenzione stradale. Il Comune apre le casse: pronti 350mila euro

Sul tavolo 350mila euro dal Programma di opere pubbliche per la manutenzione straordinaria della strade comunali di Lonate Pozzolo. Gli interventi riguardano vicolo Garibaldi, via Leopardi, viale Ticino via Marconi e la rotonda in via Busto Arsizio, incrocio con via Giovanni XXIII. L’amministrazione comunale sottolinea: "Per contenere il più possibile l’interferenza col traffico locale, saranno di volta in volta preventivamente concordati, con la consulenza del comando di polizia locale, opportuni percorsi alternativi con la relativa e adeguata segnaletica. Sarà comunque garantito solamente ai residenti, durante l’esecuzione dei lavori e compatibilmente con le operazioni in atto, l’accesso e l’utilizzazione dei passi carrai". Altri interventi per una spesa di 140mila euro riguardano il piano di sicurezza stradale con la realizzazione di attraversamenti pedonali protetti e rialzati e il rifacimento della segnaletica, con la sostituzione di tanti cartelli, rotti o vandalizzati, lungo tutto l’asse viario comunale. I lavori per gli attraversamenti interesseranno via Matteotti, via Dante, via Vittorio Veneto,via Roma, via Pirandello, obiettivo ridurre la velocità dei veicoli e garantire più sicurezza.