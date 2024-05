Mano tesa ai cittadini. Ora i referti di laboratorio si ritirano nelle farmacie

Sono 49 le farmacie dei comuni afferenti all’Asst Ovest Milanese che hanno, ad oggi, aderito alla convenzione per il rilascio dei referti di laboratorio per le analisi del sangue eseguiti nelle strutture della stessa Asst. Il dato è stato annunciato ieri in occasione della presentazione e del servizio. "Quello che abbiamo da poco iniziato ad offrire è un servizio comodo ed utile per tutti, ma in particolare per i pazienti anziani che hanno difficoltà a raggiungere le strutture sanitarie e per i pazienti cronici che necessitano di frequenti controlli - afferma Giovanni Guido Guizzetti, direttore socio sanitario dell’Asst -. Contiamo comunque di raggiungere a breve una intesa per collegare tutte le farmacie". "Da parte nostra abbiamo accolto con favore questa iniziativa proprio nell’ottica che le farmacie sono destinate a diventare sempre più un presidio sanitario importante sul territorio. Quindi non solo strutture commerciali. Già oggi svolgiamo alcuni importanti servizi, come ad esempio la raccolta dei test per la ricerca dei tumori al colon retto, l’autocertificazione al diritto all’esenzione per il reddito e dal luglio del 2022 anche il servizio di cambio del medico di base, tra quelli visibili a sistema. I nostri - afferma Matteo Cattaneo, farmacista di Magenta - sono presidi importanti soprattutto in territori come l’Abbiatense dove le distanze tra i vari Comune e le strutture sanitarie sono ragguardevoli".

"Le farmacie presenti in ogni paese hanno una funzione importante soprattutto per gli anziani, ma anche per le persone straniere che hanno difficoltà a reperire informazioni di carattere sanitario". I referti che si possono ottenere in farmacia sono quelli degli esami ematici che vengono eseguiti nei laboratori dell’Asst, quelli di microbiologia e del centro trasfusionale. "Non si esclude che in futuro ci possa essere una trasmissione anche di altre branchie diagnostiche - dice Daniele Prina della direzione socio sanitaria dell’Asst. I prelievi del sangue al momento vengono effettuati nei nostri quattro presidi ospedalieri. Entro l’anno contiamo di attivare dei centri prelievi anche nelle Case di Comunità che abbiamo attivato e che stanno entrando in funzione ad Abbiategrasso, Gaggiano, Magenta, Vittuone, Castano Primo, Cuggiono, Legnano, Busto Garolfo e Parabiago", ha aggiunto Guizzetti.