Manieri aperti il Primo Maggio Eventi e feste nelle contrade

Primo maggio a Legnano fa rima con “Manieri aperti“, il tradizionale appuntamento con la storia e la cultura delle otto contrade che rendono vivo ogni anno il Palio. A causa del tempo incerto non saranno più previste né le attività all’aperto né il servizio navetta con partenza da piazza della Concordia. Ma i manieri apriranno comunque le porte alla cittadinanza per mostrare tutti i gioielli e le bellezze che conservano al loro interno. Partendo dalla contrada vincitrice, San Magno, che propone, oltre alla visita guidata (proprio come per tutte le altre contrade), un laboratorio di ricamo, un’esposizione dei Pesi delle vittorie e una mostra delle fasce del Corpo Nobile e delle Onorificenze di Contrada.

Le danzatrici, invece, sono protagoniste al maniero di San Martino, dove una mostra farà vivere ai cittadini l’iter ideativo e creativo degli abiti delle danzatrici con un’esperienza immersiva. A Sant’Ambrogio ci sarà un laboratorio per maghetti e streghette, oltre a un mini corso per imparare a suonare il tamburo e un evento dedicato alla scoperta delle figure peculiari della contrada. Mantelli e spade, invece, a San Domenico: in via Bixio ci sarà una mostra dedicata ai mantelli di capitani e castellane e alle spade del comando. Ci si rifarà gli occhi, invece, a Sant’Erasmo, dove non verranno esposti solo i costumi ma anche i gioielli di contrada. Mantelli, costumi sontuosi e un focus sul carro della nobiltà, a San Bernardino, una dimostrazione di sartoria a Legnarello e un’esposizione di foto e documenti unici alla contrada La Flora chiudono le attività di questo primo maggio da vivere insieme. In Famiglia Legnanese, infine, un’appassionante mostra dedicata ai mattoncini Lego.

Ieri si è tenuta la cerimonia della Traslazione delle Croce, primo atto che porta al Palio.

