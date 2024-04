Parabiago, 67enne si sente male in discoteca: salvato con il massaggio cardiaco

Parabiago (Milano) – Si stava divertendo in compagnia, alla discoteca Empire di Parabiago, e improvvisamente ha manifestato un malore, presto riconosciuto come un arresto cardiaco: solo per un caso fortuito ha trovato sulla sua strada qualcuno che grazie al massaggio cardiaco ha fatto in modo che la situazione non si compromettesse, attendendo l’arrivo dell’ambulanza e salvando la vita all’uomo.

L’episodio è accaduto nella serata di ieri, sabato 20 aprile, poco prima delle 23: il 67enne ha accusato un improvviso malore e, verificato che nelle vicinanza non era reperibile un defibrillatore automatico, sono stati i presenti a intervenire in altro modo. Fortunatamente sul posto si trovavano anche due istruttori dell’associazione Sessantamilavitedasalvare, proprio il gruppo che si occupa di diffondere in tutto il territorio dell’Altomilanese la cultura del defibrillatore e dell’intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco.

I due si sono presi cura dell’uomo e gli hanno praticato il messaggio cardiaco attendendo l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono dunque giunte un’ambulanza della Croce bianca di Sedriano e l’automedica: il paziente è stato intubato e trasferito d’urgenza all’Ospedale di Legnano dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione.