Magnago, 72enne muore incornato e calpestato da una mucca

Magnago (Milano) – Stava aiutando il fratello a separare il bestiame nella stalla ma qualcosa è andato storto e una mucca lo ha caricato: così ha perso la vita il 72enne Silvano Brunini. Le ferite riportate dopo la carica dell’animale non gli hanno dato scampo: l’uomo è morto sul colpo per il trauma toracico. Tutto è accaduto intorno alle 20.30 di giovedì sera in un’azienda agricola di via Colombo: l’uomo, pensionato e sposato, stava aiutando il fratello, titolare dell’azienda agricola. A quanto pare i due erano impegnati a separare la mucca da un vitello, fatto sta che l’animale si è rivoltato e il 72enne è stato caricato e incornato dalla mucca che lo ha anche calpestato dopo che l’uomo è finito a terra. Inutili i tentativi d’intervento dei presenti, perché l’uomo è deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Legnano.