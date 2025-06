Lunga Notte delle Chiese. Ultimo atto del Palio coi paramenti dell’investitura

Per l’ultimo atto delle manifestazioni del Palio 2025 e per una sola notte, le otto chiese di Contrada apriranno le porte ai visitatori per dare a tutti l’opportunità di scoprire quel peculiare legame che lega le Contrade stesse, il Palio di Legnano e, appunto, le chiese del territorio, in questa occasione specifica allestite come accade durante le cerimonie d’investitura. Domani sera, con la "Lunga Notte delle Chiese" dalle 21 alle 24, le visite guidate a cura dei contradaioli e un’eccezionale esposizione di oggetti – utilizzati secondo i rispettivi cerimoniali di contrada – permetteranno al visitatore di entrare ancora una volta nel clima del Palio e comprendere quanto siano uniche e speciali le celebrazioni religiose che accompagnano la principale manifestazione cittadina. Grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi Milano Bicocca e col corso Turismo e Patrimonio Culturale della professoressa Rita Capurro, i visitatori saranno anche accolti dall’"oggetto ambasciatore" di ogni contrada. La Lunga Notte delle Chiese è un’iniziativa di respiro nazionale patrocinata dal Dicasterium de Cultura et Educatione del Vaticano.

Il tema che farà da filo conduttore all’edizione 2025 è una parola che suona come un invito: Abbracciami! L’accesso alle chiese sarà libero o ognuno potrà scegliere in che ordine visitarle: alle 21 tutte le chiese di contrada suoneranno dunque le campane a festa, dando così il via alla manifestazione. L’iniziativa è strutturata su moduli della durata di un’ora, con questa scansione: lettura continua (15 minuti), momento musicale (15 minuti), visita guidata (15 minuti), pausa di silenzio o prosecuzione della visita guidata (15 minuti). Questi gli indirizzi delle chiese aperte al pubblico: per La Flora la chiesa dei Santi Martiri in via Venegoni; per Legnarello la chiesa del Santissimo Redentore, via Melzi 27; la chiesa di San Bernardino, alla Cascina San Bernardino 1; la chiesa di San Domenico, in corso Garibaldi 92; la Basilica di San Magno, in piazza San Magno; la chiesa di San Martino, in via San Martino; per san Domenico, al Santuario della Madonna delle Grazie, in via San Giovanni Bosco; la chiesa di Sant’Erasmo, infine, in via Candiani.