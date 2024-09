Luci sul Parco del Roccolo. Via alla rassegna di poesie : "Si vive la bellezza dell’oasi"

"Il mio Roccolo": trent’anni di emozioni ed esperienze nella natura. Legambiente Parabiago presenta la rassegna di poesie e racconti brevi per festeggiare il Parco del Roccolo, un’area naturale situata tra i comuni di Canegrate, Busto Garolfo, Arluno, Casorezzo e Nerviano. Un plis che si estende su circa 1.600 ettari e rappresenta una delle principali aree verdi della zona, con una storia che affonda le sue radici nel paesaggio agricolo e forestale della Lombardia. Per il trentennale del Parco del Roccolo, il Circolo Legambiente di Parabiago organizza la rassegna di poesie e racconti brevi intitolata "Il mio Roccolo" dedicata alla natura per far sì che la memoria legata alle aree verdi di questo angolo dell’Alto Milanese non vadano perse.

La partecipazione all’iniziativa è stata rivolta anche alle scuole. La partecipazione alla rassegna è libera e gratuita. Possono partecipare poesie e racconti brevi che narrano un’esperienza o un ricordo legato al Parco del Roccolo; è consentito inviare una sola poesia o un solo racconto breve per autore; le opere devono essere originali e inedite; ogni opera deve essere accompagnata da titolo, nome e cognome dell’autore; il testo non deve superare i 2.000 caratteri (spazi inclusi). Le opere, originali e inedite, corredate dalla cessione dei diritti d’autore firmata, dovranno essere inviate entro il 15 ottobre 2024 al seguente indirizzo e-mail:parabiago@legambiente.org.

C.S.