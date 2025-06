Luci alla Contrada San Bernardino. C’è il concerto Puccini & Friends

La Contrada San Bernardino organizza domani alle 21 il concerto Puccini & Friends. La Chiesetta di San Bernardino si trasformerà nel palcoscenico del concerto, che sarà eseguito dal Gruppo d’archi Pat-a-Pan. Il pubblico sarà accompagnato in un emozionante viaggio musicale tra le opere di Giacomo Puccini e altri celebri compositori. L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è gradita. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso il Maniero di Contrada in Via Somalia 13.

Intanto è conto alla rovescia per la Notte Bianca delle Contrade al Castello di sabato 14 giugno, l’evento tradizionale di chiusura organizzato dal Collegio dei Capitani e dall’Oratorio delle Castellane. La serata, che si svolgerà in contemporanea con la Notte Bianca di Legnano, rappresenta un momento di festa e convivialità per salutare il Palio 2025 e dare appuntamento a tutti dopo l’estate per iniziare a lavorare alla nuova edizione. L’appuntamento è fissato alle ore 20 all’interno del vecchio maniero, dove tutte le Contrade e gli appassionati del mondo Palio si ritroveranno per condividere un momento simbolico di appartenenza e tradizione sotto le stelle.

Ch.So.