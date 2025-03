Lotta ai rifiuti pronti a partire i Volontari Verde

Pronti ad essere operativi sul territorio comunale per contrastare l’inciviltà di chi abbandona rifiuti: sono i volontari che hanno costituito un nuovo gruppo. Ad annunciarlo l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Yvonne Beccegato, che fa rilevare "Alle sofisticate fototrappole dislocate strategicamente e gestite con perizia dalla polizia locale, e ai meticolosi controlli incrociati effettuati dagli ispettori ambientali sui rifiuti abbandonati, desideriamo affiancare, come prezioso supporto, un’azione costante, volitiva e di inestimabile valore con la ferma determinazione di contrastare il deplorevole fenomeno dell’abbandono dei rifiuti che affligge il nostro amato territorio". il “Gruppo Volontari Verde Sumirago è pronto ad accogliere tutti coloro che vorranno offrire il proprio contributo: "un gesto tanto nobile quanto prezioso, con il supporto incondizionato dell’amministrazione comunale e degli uffici preposti, garantendo la tutela assicurativa e fornendo il materiale adeguato per lo svolgimento dell’opera di volontariato".

Questa collaborazione tra volontari e comune favorirà la creazione di una mappa dettagliata e costantemente aggiornata dei punti critici di abbandono, fondamentale per risalire ai responsabili di tali atti illeciti. Un’iniziativa, la convinzione dell’amministrazione di Sumirago che "segnerà l’inizio di una maggiore sensibilizzazione della comunità e di una partecipazione sempre più attiva dei nostri concittadini nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti". L’invito è a partecipare in occasione della prima giornata del Verde Pulito 2025 di domenica 13 aprile alla presentazione alle 11 alla sala Stemmi in Comune per l’avvio dell’iniziativa. R.V.