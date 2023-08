Livello del lago basso Niente mezzi pesanti sui traghetti del Verbano

Niente bus e mezzi pesanti sui traghetti del Lago Maggiore. Nonostante sia stata una delle estati più piovose degli ultimi anni, il livello del Lago Maggiore resta basso innescando di fatto una serie di limitazioni al servizio della Navigazione Laghi. L’ultimo avviso diffuso riguarda la limitazione della portata dei mezzi a bordo del traghetto che collega Laveno con Intra. Così nelle ultime ore è uscito questo avviso: "Si porta a conoscenza della clientela che a causa del basso livello delle acque del lago, a partire dal 7 agosto e sino a nuova disposizione, il peso massimo complessivo a pieno carico degli automezzi ammessi a bordo delle motonavi traghetto viene ridotto a 100 quintali". In sostanza a bordo dei traghetti del Lago Maggiore non potranno salire autobus e mezzi pesanti. La nuova disposizione fa seguito a quella in vigore da alcuni giorni, sempre dovuta al basso livello delle acque del lago, con la chiusura in via temporanea degli approdi agli scali di Ranco, Ispra e Porto Valtravaglia. I dati sul livello medio del Lago Maggiore da parte del Centro Geofisico Prealpino di Varese è di 193.64 metri. La soglia di magra secondo la tabella storica corrisponde a 192.99. Il dato in tempo reale della stazione di Leggiuno aggiornato alle 16 di lunedì 7 agosto, vede invece il livello 192.73 metri.