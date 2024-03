Lifting alla piscina di via Gorizia. S’avvicina l’apertura del cantiere

Si avvicina sempre più il via effettivo ai lavori per la ricostruzione totale dell’impianto natatorio di viale Gorizia: la giunta legnanese, infatti, ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione della piscina comunale, un passo fondamentale nella complessa procedura di partenariato pubblico privato scelta dall’amministrazione comunale. La delibera giunge alla fine della conferenza di servizi decisoria, che ha visto i pareri favorevoli degli enti coinvolti, fra i quali ATO, Cap Holding, ATS, Coni e Soprintendenza. Il progetto definitivo è stato verificato dalla Società di Ingegneria La Mercurio, che si era occupata anche di verificare il progetto di fattibilità tecnico economica. Rispetto al progetto di fattibilità è cambiato davvero poco perché le modiche richieste in Conferenza di servizi sono minime e non sostanziali. Il raggruppamento temporaneo d’impresa che si occuperà della realizzazione dell’impianto ha accettato di introdurre un percorso ciclopedonale che connetterà viale Gorizia col nuovo ingresso dell’impianto natatorio, collocato su viale Toselli. Il costo complessivo dell’opera è di 15 milioni e 405 mila euro, di cui 2 milioni e 500mila euro saranno finanziati con fondi PNRR: va ricordato che l’opera dovrà essere conclusa entro i primi mesi del 2026. "L’approvazione del progetto definitivo della piscina segna un passaggio cruciale nel complesso iter di partenariato pubblico privato seguito per il nuovo impianto natatorio cittadino – ha detto a proposito l’assessore allo Sport, Guido Bragato -. Questo era il passaggio più complesso in quanto occorreva acquisire pareri importanti di enti: l’esito positivo della conferenza dei servizi avvicina il momento più atteso, ossia l’inizio dei lavori per il nuovo impianto".P.G.