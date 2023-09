Legnano, licenza sospesa a un bar di via XXIX Maggio: chiuso per 15 giorni

Legnano (Milano), 22 settembre 2023 - Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per il bar ristorante “New Mexico-Intipunku” di via XXIX Maggio 89 a Legnano.

Questa mattina, gli agenti del Commissariato di Legnano hanno notificato la sospensione alla responsabile del “New Mexico”: all’origine del provvedimento i fatti dello scorso mese di agosto, quando gli agenti erano intervenuti all’interno dell’attività dopo la segnalazione della presenza nel locale di un avventore in evidente stato di ubriachezza e in possesso di un coltello.

Giunti sul posto gli agenti avevano rintracciato l’uomo che, questa volta sprovvisto di coltello, si era allontanato dal locale per minacciare alcune persone presenti in zona: queste stesse persone avevano reagito alle provocazioni, ingaggiando una colluttazione con l’esagitato.

Al termine dell’intervento gli agenti di polizia - anche loro usciti dal parapiglia con una prognosi di dieci giorni - avevano indagato in stato di libertà l’aggressore per porto di armi o oggetti atti ad offendere e minacce; all’uomo era stata contestata anche la violazione amministrativa per lo stato di ubriachezza e, infine, gli era stato notificato anche l’ordine di allontanamento, per 48 ore, dalle vie teatro della violenta aggressione.