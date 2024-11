L’ex rettore della Liuc riconfermato nell’Istat

Istat ha reso noto che il consiglio dell’istituto è formalmente ricostituito e operativo. Ne fanno parte, oltre al presidente Francesco Maria Chelli, i professori Mariaclelia Stefania Di Serio, Gian Carlo Blangiardo, l’ex rettore dell’Università Liuc Federico Visconti e la dottoressa Maria Rosaria Prisco. Dopo un primo mandato, finito a giugno, il professor Visconti è dunque confermato come membro e rappresenterà il comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica, di cui è componente su designazione del ministro dell’Università Anna Maria Bernini. L’incarico si aggiunge a quello di vicepresidente di Fideraum Intesa Sanpaolo Private Banking, rinnovato in aprile. "Il consiglio dell’Istat ha rappresentato negli anni scorsi una straordinaria opportunità di apprendimento sui contenuti decisionali e sui processi gestionali di un’istituzione di primaria importanza per il Paese - commenta Visconti -. La conferma dell’incarico è un segno di stima. È altresì una grande soddisfazione professionale che, nei fatti, dovrà tradursi in contributi critici e idee di sviluppo". S.V.