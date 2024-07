Legnano, Rugby Sound promosso: 70mila spettatori e nessun incidente

Legnano (Milano), 15 luglio 2024 – Settantamila spettatori in due settimane di concerti e neppure un momento di disordine o un qualsiasi evento in grado di “rovinare la festa”: è questo che emerge dal bilancio dell’imponente sistema di sicurezza pubblica messo in piedi per gestire il Rugby sound all’isola del Castello e che è stato coordinato dal commissariato di Polizia di Legnano, guidato da Ilenia Romano. Quattordici serate, che hanno impegnato quotidianamente un’ottantina di persone tra forze dell’ordine e sicurezza privata e per le quali doveva essere messo in agenda anche l’imprevedibile. “La gestione coordinata dell’ordine e della sicurezza pubblica, che si è concretizzata attraverso i sopralluoghi, la costante collaborazione con gli organizzatori del Rugby Parabiago 1948, la Polizia locale, la Protezione Civile e con la Croce Rossa Italiana – ha spiegato il vice questore Romano – ci hanno permesso di predisporre tutta una serie di servizi a tutela dell’incolumità pubblica. Interventi che sono il risultato di un accurato piano di emergenza e di evacuazione, dello studio analitico delle criticità affrontate nelle edizioni passate, delle riunioni tecniche preliminari all’apertura di ogni singolo evento e degli aggiornamenti costanti tra tutti gli attori coinvolti, anche nell’analisi delle criticità meteo”. Proprio questa predisposizione anticipata delle soluzioni ai possibili problemi ha permesso, dunque, di ottenere un “nulla di fatto” complessivo che suona in questo caso positivamente.

Nel corso della manifestazione la Polizia di Stato, con il concorso dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha presidiato i varchi di ingresso di piazza Concordia e di piazza Mercato/via dei Mulini, supportando il personale della sicurezza nelle operazioni di filtraggio, agevolando le ordinate operazioni di afflusso e di deflusso del pubblico: in particolare, nelle serate in cui l’organizzazione ha preventivato il sold-out e previsto l’ingresso anticipato degli aventi titolo all’”early entry” è stato predisposto un terzo varco di ingresso sulla via per Fornasone/via per San Vittore, per consentire di assistere allo spettacolo senza ritardi con ordinate operazioni di accesso.

Interventi di bonifica

Non sono mancati anche interventi “speciali: nella serata inaugurale dell’evento e alla ripresa del festival dopo i previsti tre giorni di interruzione, sono state effettuate operazioni di bonifica dell’area e del palco, con l’impiego di artificieri e unità cinofile antiesplosivo. Un equipaggio dedicato del commissariato, fin dalle 19, si è invece occupato di prevenzione e di controllo del territorio per prevenire eventuali reati predatori e scavalcamenti non autorizzati. Anche i timidi tentativi di bagarinaggio che hanno interessato le serate più richieste, sono stati spenti sul nascere dall’intervento delle forze dell’ordine. Nel corso di alcune serate, la presenza della Polizia di Stato con le proprie volanti ha dissuaso, infine, i venditori ambulanti non autorizzati che solitamente frequentano le aree dei concerti. “La control room ideata e realizzata in collaborazione sinergica con la Polizia Locale di Legnano – conclude la vice questore –, grazie alla predisposizione di un affinato impianto di videosorveglianza ci ha permesso di monitorare tutte le fasi del concerto e tutte le aree di pertinenza dell’Isola del Castello, individuando le possibili azioni da intraprendere in caso di criticità”.