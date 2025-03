Legnano, la Polizia locale fuori dalle scuole: denunciato uno spacciatore e un 17enne senza patente alla guida di un’auto

Legnano (Milano), 5 marzo 2025 – Pattuglie della Polizia locale di Legnano fuori dalle scuole della città per contrastare l’attività di spaccio. L’ultima operazione programmata dal comando di corso Magenta è andata in scena martedì mattina, 4 marzo, e ha visto coinvolti decine di agenti sia in divisa sia in borghese nella zona dell’Oltrestazione e nella zona del centro. Nel mirino condotte e reati fra i più diffusi fra i giovani e che creano maggiore allarme sociale: spaccio di droga, microcriminalità, atti vandalici e bullismo. La Polizia locale consolida il presidio del territorio concentrandosi sugli istituti scolastici. Il potenziamento di questi controlli rientra nell’ambito del Piano per la Sicurezza del territorio per il 2025, che programma servizi nei pressi degli istituti scolastici in concomitanza con gli orari di uscita degli studenti e nelle aree limitrofe, in particolare giardini e fermate degli autobus.

La retata

Nella rete delle pattuglie è finito un tunisino di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale sorpreso vicino a un istituto scolastico con 23 grammi di hashish. È stato denunciato per spaccio di stupefacenti e per aver violato le leggi sull’immigrazione. Ma le denunce non si sono fermate a questo episodio. Denunciato anche un 17enne trovato alla guida di un’auto senza patente: nei suoi confronti è stata staccata una multa di 5mila e 100 euro. Infine, denunciato per guida in stato di ebbrezza un italiano cui è stato riscontrato un tasso alcolemico di 2,42 grammi per litro. Sono stati applicati il ritiro immediato della patente e il sequestro del veicolo ai fini della confisca. Sono state inoltre contestate nove sanzioni per violazione delle norme sulla circolazione stradale, tra le quali: due per mancanza della cintura di sicurezza, uno per guida di veicolo privo di assicurazione, 1 per violazione dell’obbligo del casco alla guida di monopattino, uno per velocità pericolosa in zona scolastica e uno per mancata precedenza.

L’assessore alla Sicurezza Pavan

Per Anna Pavan, assessore alla Sicurezza e benessere sociale: “Le attività di controllo del territorio da parte si consolidano e si concentrano su ambiti di grande rilevanza come sono gli istituti scolastici. Questo ci permette di essere ancora più puntuali con l’attività operativa della Polizia locale che, come in questo caso, si affianca e integra le attività di prevenzione svolte sui giovani nelle scuole; e penso ai diversi progetti svolti sul tema del bullismo, per prevenire comportamenti a rischio e promuovere il benessere con focus sul consumo di sostanze stupefacenti e alcolici, gioco d’azzardo, affettività e sessualità”.