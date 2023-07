Legnano, 57 patenti ritirate e 621 multe nella notte di controlli sulle strade

Legnano, 31 luglio 2023 – Sono state ancora le sanzioni per guida in stato di ebbrezza a dominare il campo dei controlli notturni messi in campo sulle strade del territorio: l’operazione Smart delle Polizie locali dell’asse del Sempione, andata in scena nella nottata tra sabato e domenica, si è infatti conclusa con un bilancio che parla di 93 multe, sei denunce per guida in stato di ebbrezza, dieci patenti ritirate e cinque tra fermi e sequestri di veicoli.

I nove comandi di Polizia locale dell’aggregazione Asse del Sempione hanno schierato in totale 47 operatori, messi a disposizione dai nove comandi dei Comuni che aderiscono al gruppo e che periodicamente operano congiuntamente nei fine settimana in occasione delle azioni denominate Smart, promosse e finanziate dalla Regione Lombardia. In questo fine settimana interessati 126 Comuni con 450 agenti in totale che tra Milanese e Bresciano hanno controllato oltre 4mila veicoli, ritirando 57 patenti ed effettuando oltre tremila alcoltest (63 i positivi).

Sul Sempione gli agenti hanno operato con due postazioni sul Sempione (una fra Nerviano e Parabiago e una a Legnano), una all’uscita dell’autostrada A8 di Legnano, una sulla Sp12 e una sulla SS527. Sono state controllate in tutto 278 persone e tra queste anche gli otto conducenti di autoveicoli che sono stati trovati positivi all’alcol test: sei di loro, quelli con un tasso alcolemico oltre quello previsto dalle norme per la sola sanzione amministrativa, sono stati denunciati. Nessun conducente, invece, è risultato positivo al controllo per l’uso di sostanze psicotrope.

Nel corso della notte sono stati rilevati anche tre incidenti stradali: si è trattato di due tamponamenti, senza conseguenze per le persone, e di un incidente avvenuto intorno alle 2 fra corso Sempione e via Lampugnani a Legnano, che invece avrebbe potuto avere esito ben più grave.

Nel frontale sono state coinvolte due auto e i sei giovani, di età compresa tra i 19 e i 23 anni, che stavano viaggiando sui veicoli. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce rossa di legnano e l’automedica: tre giovani hanno subito ferite, uno di questi è stato medicato sul posto mentre gli altri due sono stati trasportati in ospedale a Legnano e al San Carlo di Milano per accertamenti.