Non ci sono “numeri uno” nella lista “La Sinistra - Legnano in Comune” che sostiene la candidata sindaco Lucia Bertolini e così, raccolte nell’ultimo fine settimana le firme necessarie, l’elenco dei candidati a un posto da consigliere comunale è stato presentato in ordine alfabetico, senza capilista. "Ringraziamo i numerosi cittadini e cittadine legnanesi che ci stanno dando fiducia e credono nella possibilità di portare le idee e i valori della Sinistra, che sono valori di uguaglianza, solidarietà, giustizia sociale e difesa dei beni comuni" hanno spiegato i portavoce. La lista è così composta: Giuliano Albertini, Egidio Belloni, Ben Zineb Mehdi, Silvia Cibaldi, Matteo Citti, Matteo Dedei, Miriam Ferrante, Rocco Garrapa, Giuseppe Giacone, Vittoria Giannetti, Massimo Marcer, Marcella Nigro, Anna Pasquetti, Carla Perego, Sara Laura Pezzei, Giovanni Pini, Rosanna Pontani, Giorgio Russolillo, Alessandro Tinti, Giovanna Tola, Eleonora Traversi e Juan Pablo Turri. Paolo Girotti

© Riproduzione riservata