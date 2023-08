Legnano, attacco al Pgt "Solo centri commerciali Così sarà un dormitorio"

di Christian Sormani

"Questo piano è talmente inadeguato da essere politicamente impresentabile" . Ancora critiche al Pgt di Legnano dal consigliere Franco Brumana che ha sottolineato come il nuovo piano, al di là della parte tecnica obbligatoria, che riguarda essenzialmente la coerenza con le disposizioni regionali e metropolitane, appaia quasi redatto da un social media manager che ha programmato l’invasione dei centri commerciali.

"È un Pgt pubblicitario. Corrisponde al vuoto totale della politica urbanistica della giunta Radice. È stato presentato in agosto confidando sulla distrazione feriale dei politici locali e dei cittadini per fare in modo che sui media trovasse spazio solo l’interpretazione autocelebrativa e per consolidare l’immagine di un piano zeppo di buoni e generici principi". Il nuovo Pgt prevede un gran numero di centri commerciali che danneggeranno i negozi di piccole dimensioni ai la presentazione dedica solamente poche righe in un contesto di ben 244 pagine. "Altrettanto trascurato è il settore produttivo, a dimostrazione evidente che la giunta Radice si disinteressa dello sviluppo economico e sociale e asseconda la decadenza di Legnano, che si sta trasformando in una città dormitorio alla periferia della grande città metropolitana di Milano. Sempre un maggior numero di cittadini sarà costretta a recarsi altrove per poter lavorare e ne subiranno le conseguenze soprattutto i giovani. Abbonderanno invece i grandi centri di vendita raggiungibili solo con l’uso di automezzi, quando i pendolari rientrano e si determinerà un grave peggioramento della viabilità con i conseguenti danni ambientali". Un paesaggio che secondo Brumana sarà segnato dagli enormi e sgradevoli cubi di cemento tipici dei centri commerciali viste le schede degli ambiti di trasformazione che prevedono superfici in via Agosti, ex Crespi, via Menotti, via Liguria, ex Mottana, ex Bernocchi. Le schede dei piani attuativi prevedono inoltre altre migliaia di metri quadrati in via Menotti, Montecassino, sulla strada provinciale per Inveruno, via Pasubio, via Piave e via Cadorna. Nella ex Pensotti tra viale Sabotino e via Firenze è prevista una destinazione mista, ma nella convenzione già stipulata sono prestabiliti 10mila mq di commerciale che la proprietà ha chiesto alla giunta Radice di dimezzare. "In totale la superficie delle nuove grandi attività commerciali sarà superiore a 80 mila metri quadri".