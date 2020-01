Legnano, 3 gennaio 2020 - Uno share di tutto rispetto ed un risultato che apre il 2020 nel migliore dei modi. Un inizio anno che migliore non poteva essere quello dei Legnanesi che nel giorno di Capodanno hanno ottenuto su Rete 4 uno share di ascolti del 5% per una commedia ormai datata e registrata durante la stagione teatrale 2013-2014. “La scala è mobile“, questo è il titolo della commedia dialettale registrata a teatro, sbarcata grazie a Mediaset ancora una volta sul piccolo schermo con un lusinghiero quarto posto nella classifica degli ascolti tv durante la prima serata del primo di gennaio, una giornata importante durante la quale in molti sono davanti alla tv. In cifre, quello ottenuto a Capodanno è il miglior ascolto televisivo di uno spettacolo teatrale della compagnia dialettale fondata da Felice Musazzi negli anni ‘40 per un totale di 1.141.000 spettatori collegati sulle vicende della famiglia Colombo.

Spettacolo datato, dicevamo, con protagonisti oggi non più presenti, ad iniziare dalla Pinetta impersonata dallo scomparso Alberto Destrieri e dal Giovanni di Luigi Campisi che da qualche mese non fa più parte della compagnia dialettale. Un successo che stranamente non è stato sottolineato dalla pagina ufficiale Facebook della compagnia, che a tal proposito non ha scritto alcunché, sottolineando invece l’impegno teatrale di questi giorni con il nuovo spettacolo ”Non ci resta che ridere” di scena al teatro della Luna di Milano. Nei giorni scorsi invece la stessa compagnia aveva sottolineato con enfasi i dati auditel relativi alla proiezione nel giorni di Santo Stefano del film creato per la tv “Non è Natale senza panettone” che aveva registrato ben 1.236.000 spettatori pari al 5,9% di share.

Anche in questo caso fan divisi: da una parte i nostalgici della compagnia che hanno sottolineato l’ottimo spettacolo teatrale in tv con i personaggi classici e la classica frase "questi sono i veri Legnanesi", dall’altra chi invece plaude al nuovo spettacolo teatrale che sta facendo comunque registrare numeri importanti e anche i commenti positivi della critica, che era stata invece feroce invece nel caso del film creato per la tv che è piaciuto francamente poco. In religioso silenzio invece Luigi Campisi, che ha lasciato la Lombardia per trasferirsi in Puglia dove si gode la pensione e anche il suo fan club che su Facebook che ha raggiunto oltre 1.600 adesioni di seguaci. Mediaset ha deciso di puntare ancora sui Legnanesi dedicando altre puntate teatrali da mandare in onda sul piccolo schermo. Adesso l’appuntamento è per domenica, quando su Rete 4 alle 21.25 andrà in onda lo spettacolo teatrale “Sem nasu par patì e... patem”.