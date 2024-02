Le revisioni dimenticate. In crescita anche i veicoli sprovvisti d’assicurazione

Intensificati nelle ultime settimane i controlli della Polizia locale sulle strade a Gallarate con l’impiego di numerose pattuglie e il coinvolgimento del reparto operativo interventi sul territorio, che ha rivolto la sua attenzione soprattutto sulle arterie stradali con elevato flusso di veicoli. Dall’attività svolta dagli agenti emerge un quadro preoccupante: aumentano le infrazioni per guida senza patente, mancate revisioni dei veicoli e assenza di copertura assicurativa. In un caso l’automobilista, una donna, durante i controlli è stata sorpresa in possesso di patente falsa. Il documento è stato scoperto dagli operatori e sequestrato, la conducente denunciata. Durante i servizi di controllo due automobilisti sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge, in un caso il conducente, oltre a guidare in stato di ebbrezza, ha tentato di fuggire, dando vita a un inseguimento prima di essere bloccato.

Altro dato che preoccupa riguarda i veicoli in circolazione privi di copertura assicurativa e con revisioni omesse.

Durante le operazioni sono stati fermati amministrativamente tre veicoli e ne sono stati sequestrati ben 37. Non solo violazioni al Codice della Strada sono state riscontrate: in due casi, grazie anche all’ausilio degli impianti di videosorveglianza, sono stati individuati e rintracciati i responsabili di sinistri stradali che avevano cercato di fuggire dalla scena dell’incidente.

Negli ultimi giorni sono stati individuati undici veicoli sprovvisti di assicurazione (37 dall’inizio dell’anno) e 55 con omesse revisioni (182 dall’inizio dell’anno).