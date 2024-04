Le meraviglie della natura, lezioni con gli esperti sulla biodiversità

La bellezza della natura è a portata di mano, e il salone pieno e un grande interesse lo testimoniano. Sabato si è svolta la prima lezione del corso gratuito di birdwatching al Parco Alto Milanese, in collaborazione con Legambiente BustoVerde, per imparare a riconoscere la biodiversità locale. Molti i partecipanti che hanno ascoltato il professor Andrea Viganò: tra le altre cose, si è parlato anche della mappatura dell’avifauna all’interno del polmone verde, avviata in inverno, con ben 54 specie di uccelli presenti e una sorpresa: l’astore (accipiter gentilis), un uccello rapace tipico delle zone boschive ben conservate. Si continua sabato 4 maggio, dalle 17 alle 18.30, con "Gli uccelli del parco" e domenica 5 maggio, dalle 8 alle 11, con l’uscita vera e propria di birdwatching. Il ritrovo è in Cascinetta. Per le iscrizioni (obbligatoria nell’ultimo appuntamento) contattare Legambiente: legambiente.bustoverde@gmail.com.

S.V.