Le giovanili del Milan in lutto. Bagno di folla per l’ultimo saluto all’allenatore Costantino Borneo

C’era la giovanissima stella del Milan, Camarda. C’era anche Paolo Maldini. C’erano tutti i ragazzi dell’Under 12 rossonera, ma la delegazione milanista in quel di Legnano nella chiesa dei SS. Martiri era davvero numerosa per l’ultimo saluto a Costantino Borneo, ex allenatore e giocatore che è morto dopo una grave e rapidissima malattia. Un decesso improvviso che ha spaventato il mondo del calcio, letteralmente senza parole dopo quanto accaduto a questo ex atleta che fino a qualche mese fa stava benissimo. Presenti tantissimi ex giocatori e addetti ai lavori di svariate categorie: dalla serie A alla Promozione fino alle squadre giovanili, oltre a qualche presidente di società di zona. Tutti uniti nel nome di Borneo che in questi anni si è fatto conoscere nel mondo del pallone come allenatore, consulente e talent scout. Prosegue intanto la raccolta fondi sul web da parte della figlia Carlotta: "Questa raccolta è dedicata alla meravigliosa vita che ha vissuto mio padre, Costantino Borneo. Papà, hai sempre aiutato tutti a inseguire i loro sogni, ora tocca a me fare un piccolo gesto al fine di preservare o salvare la vita di qualcuno".

Tutto il ricavato verrà donato allo IEO (Istituto Europeo di Oncologia) nonché un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Milano) che si occupa, oltre che della cura dei tumori, della ricerca scientifica atta a migliorare le metodiche di diagnosi e di cura di ogni forma di cancro, possedendo al suo interno diversi laboratori. "Questo è il nostro gol più grande, papà". L’obiettivo è quello di raccogliere 10mila euro e ne sono già stati raccolti 6mila.