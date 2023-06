Le due frane sul Verbano Riaperta la strada tra Maccagno e Orascio

di Rosella Formenti

Riaperta la strada che collega la frazione di Orascio con il comune di Maccagno con Pino e Veddasca, rimasta isolata nella giornata di mercoledì 7 giugno, dopo una notte di forte maltempo che ha causato due frane con fango e detriti finiti sulla carreggiata. Bloccati nelle loro case 25 persone, residenti e villeggianti, l’unica alternativa era il percorso a piedi. Per l’intera giornata di mercoledì sul posto hanno lavorato gli operai di una ditta specializzata incaricata dal Comune per liberare la strada dal materiale franoso. All’opera una ruspa per rimuovere i detriti, quindi la strada è stata messa in sicurezza e sono stati posizionati blocchi di new jersey per delimitare il senso unico alternato, che ha consentito di riaprire il collegamento con Orascio. Nell’ordinanza emessa si sottolinea che la circolazione veicolare a senso unico alternato sarà sospesa in caso di ulteriori allerte meteo ufficiali (colore giallo) e in caso di condizioni metereologiche avverse, mentre il provvedimento resta in vigore finché non saranno completati i lavori sulla strada. Per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate rimane vietato il transito. Una limitazione introdotta per garantire la sicurezza del tracciato stradale, ancora delicato a causa del meteo. Circolazione dei treni ieri ancora sospesa tra Luino e Laveno Mombello, dopo il deragliamento causato da un frana di un convoglio merci rimasto bloccato nella galleria Sasso Galletto di Laveno. Complesse le operazioni per rimuovere i vagoni: mercoledì sera il convoglio è stato trainato nella stazione di Laveno dove gli specialisti N.B.C.R. hanno effettuato rilievi senza riscontrare anomalie. Bus sostitutivi di Trenord. R.F.