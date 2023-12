L’avvocato picchiato e rapinato, ripresi i malviventi

Un colpo pianificato la rapina all’avvocato Corrado Viazzo, noto penalista con studio a Varese. Le indagini sul grave episodio sono condotte dai carabinieri di Luino, al vaglio le immagini delle telecamere in funzione nella zona e all’esterno della villa del legale, aggredito e rapinato mentre nel pomeriggio di sabato intorno alle 17 stava rientrando a casa, a Luino. Proprio le immagini avrebbero già fornito elementi importanti agli investigatori, soprattutto riguardo all’auto utilizzata, che sarebbe stata rubata, dai malviventi: la vettura è stata filmata nella zona in diverse occasioni, passata più di una volta nella via dove risiede Viazzo, il sospetto è che quindi i rapinatori stessero effettuando sopralluoghi e studiando le abitudini del legale per pianificare la rapina che hanno poi messo a segno.

Secondo quanto ricostruito l’avvocato Viazzo nel pomeriggio di sabato stava rincasando, intorno alle 17 un’auto gli ha bloccata la strada a pochi metri dall’abitazione, due malviventi, volto coperto, sono scesi dalla macchina, hanno spaccato il finestrino e dopo averlo colpito al volto con alcuni pugni (35 giorni di prognosi) lo hanno derubato del Rolex Daytona del valore di 25 mila euro e di 400 euro che aveva con sé. Quindi prima di darsi alla fuga lo hanno chiuso nella macchina dove è rimasto fino all’arrivo dei soccorsi. C’è voluta un’ora ai soccorritori – chiamati da un vicino di casa del legale – per riuscire ad aprire la portiera della vettura.

Secondo quanto riferito dalla vittima i rapinatori erano italiani. Tra luglio e agosto il legale aveva subito due furti: una nella propria villa, l’altro nell’abitazione dove hanno vissuto i genitori.

Rosella Formenti