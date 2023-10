L’assessore Merlotti si dedica alla pulizia civica : "In vicolo Santa Marta vendemmia di immondizia"

Con una serie di foto l’ex assessore Alessandro Merlotti ha raccontato sulla propria pagina Facebook "il risultato di quaranta minuti di pulizia civica in vicolo Santa Marta". Merlotti non è nuovo a questo genere di interventi: aveva organizzato un’operazione di pulizia al Matteotti quando era esponente della Giunta e più recentemente era intervenuto per ripulire il sangue rimasto dopo un accoltellamento notturno. Merlotti lancia anche una proposta: "Alla pulizia davanti alle abitazioni potrebbero pensare i frontisti, che si potrebbero incentivare con una riduzione della Tari". Resta forte la denuncia del degrado: "Le foto parlano da sole, la situazione non è così disperata come in altre zone di Saronno ma mi sono dilettato nella vendemmia di cicche di sigarette, gratta e vinci, lattine di birra, bottiglie di plastica, fazzoletti di carta e materiale vario".