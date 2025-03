L’applauso del sindaco: "Dei nuovi proprietari apprezzo i manager e la validità del piano"

L’annuncio della creazione di un polo farmaceutico all’avanguardia a Nerviano è stato accolto con grande entusiasmo per le opportunità che porterà al territorio. Tra gli aspetti più rilevanti del progetto spicca la creazione di oltre 300 posti di lavoro entro il 2029, elemento che rafforza il ruolo strategico della cittadina nell’ambito della ricerca farmaceutica.

Daniela Colombo, sindaco dal 2021, ha seguito in prima persona l’evoluzione del sito Teva sin dai giorni in cui era stato aperto un tavolo in Regione per definire le sorti dell’azienda e dei lavoratori: "In quell’occasione alcuni operatori si erano candidati per l’acquisizione dell’azienda con proposte sempre giudicate insufficienti da parte di Teva, la proprietà israeliana. Le trattative hanno poi portato alla completa dismissione del sito, venduto attraverso un’operazione di real estate a un soggetto molto interessato a diversi mercati ma soprattutto a quello farmaceutico, in cui opera direttamente. Questo soggetto ha successivamente concluso l’operazione con Chiesi. Del Gruppo Chiesi ho avuto modo di conoscere il management e comprendere la validità del piano di sviluppo per il territorio e occupazionale. Il Comune ha fornito i supporti necessari, garantendo la massima collaborazione".

Anche l’ex sindaco Massimo Cozzi, che a sua volta si era occupato della vicenda, sottolinea l’importanza di questa iniziativa per la comunità: "È una bellissima notizia per Nerviano e tutto il territorio. È un orgoglio avere un polo farmaceutico all’avanguardia e, in primis, gli oltre 300 posti di lavoro che arriveranno entro il 2029. La speranza e l’auspicio sono che si possa assicurare un cospicuo numero di posti per i nervianesi". Per garantire il massimo coinvolgimento della popolazione in questa opportunità di sviluppo, Cozzi si è impegnato a nome della Lega a favorire un dialogo tra le istituzioni e la nuova proprietà: "Ci faremo carico di promuovere il prima possibile un incontro in Regione con l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi e di far sì che, attraverso la consigliera Silvia Scurati, si possa organizzare una Commissione regionale delle attività produttive per incontrare la nuova proprietà".

L’avvio del progetto rappresenta un passo avanti per l’economia locale e l’intero comparto scientifico, con Nerviano punto di riferimento per l’innovazione farmaceutica.