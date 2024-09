L’Anpi ricorda l’impegno di Franca Negri

Noi la ricordiamo come una donna generosa, che spendeva il proprio tempo (nei pomeriggi estivi) a fare animazione nelle case di riposo, insieme allo Spi Cgil. L’Associazione nazionale partigiani d’Italia la ricorda "per il suo impegno politico e sociale". Franca Negri era nata a Milano nel 1934. Sabato 5 ottobre, alle 15.30, l’Anpi le rivolgerà un ultimo saluto nella sede di via Menotti 78. La famiglia, prima di deporre le ceneri al cimitero, ha piacere di un momento di raccoglimento esteso a chi l’ha amata, per ricordare la sua militanza antifascista. Saranno presenti il presidente Anpi, Primo Minelli, e Giuliano Celin, Stefano Landini (Spi-Cgil), Chiara Mascetti (Cgil), Cristina Della Vedova (Auser), e Pinuccia Boggiani (Pd). "Franca ha sempre difeso i diritto delle classi lavoratrici, delle persone più deboli e delle donne", ricorda l’Anpi. S.V.