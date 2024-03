Ladro torna in carcere. E furti al centro sportivo

Nel luglio del 2017 era stato arrestato per furti in concorso in abitazione commessi a Castano Primo. Oggi torna in carcere. Un 38enne di Vanzaghello, ritenuto colpevole di alcuni furti commessi in abitazione e nei confronti del quale era stata emessa la sentenza definitiva nel novembre 2023, è stato rinchiuso in carcere. I carabinieri della Compagnia di Legnano hanno dato esecuzione di una custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, che deve scontare la pena detentiva di 2 anni di reclusione. L’uomo si trovava a Samarate. Portato in caserma per i rilievi, è stato poi accompagnato in carcere. Sempre a Castano Primo è stato segnalato un furto al centro sportivo Annibale Sacchi. "Un furto con scasso in un centro sportivo è un gesto ignobile – commenta la presidente Elisa De Bernardi – come ignobili sono gli autori del reato subito denunciato alle forze dell’ordine. Probabilmente più persone hanno agito di notte e, dopo avere messo sottosopra i locali, rovistando ovunque, si sono allontanati con “l’incasso“, frutto di sacrifici e volontariato, scarpe e ben dei nostri ragazzi". Ch.S.