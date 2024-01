Ladri in azione al Muscari caffè di San Vittore Olona. Bottino di pochi spiccioli

San Vittore Olona (Milano) – I carabinieri hanno fermato e stanno interrogando due persone per la spaccata di questa notte a San Vittore Olona. Nel mirino dei ladri è finito ancora una volta il Muscari caffè, bar che sorge proprio di fronte al comune sanvittorese e che qualche settimana fa era stato devastato dai ladri.

Notevoli i danni causati alla porta di ingresso del locale. I ladri hanno puntato al fondo cassa per qualche spicciolo ma hanno causato una devastazione che di aggiunge a quella di prima di Natale. L'allarme è scattato subito e questa volta i carabinieri avrebbero intercettato i due ladri che sono stati portati poi in caserma. Nelle prossime ore si saprà se sono loro i colpevoli del furto. Potrebbero essere gli stessi che hanno messo a segno in questo periodo diversi furti e spaccate alle varie attività di zona.