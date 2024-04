L’addio alla sindaca. Giovedì i funerali. E sarà lutto cittadino

La città di Castellanza si prepara al l’ultimo saluto al sindaco Mirella Cerini, deceduta, vittima di un malore improvviso, giovedì 25 aprile, dopo le celebrazioni per la festa della Liberazione: i funerali saranno celebrati giovedì 2 maggio alle 11 nella chiesa parrocchiale di San Giulio, l’amministrazione comunale ha proclamato per il giorno delle esequie il lutto cittadino. Un sindaco amato e stimato, che aveva due sostenitori speciali, i genitori, Giorgio e Gabriella Cerini, ricorda Cristina Borroni, dal 26 aprile sindaco reggente, "Sono sempre stati presenti tra il pubblico ai consigli comunali, orgogliosi di Mirella, in questi giorni di grande dolore siamo vicini a loro con grande affetto, alla sorella e al fratello. In questo momento li sorregga il nostro affetto, e la stima, la gratitudine che tantissimi stanno manifestando verso la loro adorata figlia che per noi resterà un esempio".

E si avvicina il momento dell’ultimo saluto, i funerali saranno celebrati giovedì 2 maggio, alle 11, nella chiesa di San Giulio che in tante occasioni ha accolto Mirella Cerini sindaco in fascia tricolore, quel simbolo che ha indossato fino all’ultimo istante di vita. Domani, mercoledì 1 maggio, invece sarà allestita la camera ardente nella sala delle Colonne nel palazzo municipale che sarà aperta dalle 9 alle 18, sempre domani nel cortile del Comune alle 20,45 la recita del Rosario (in chiesa nel caso di pioggia). Ieri mattina si è tenuta una riunione, con il sindaco reggente Cristina Borroni, la Polizia locale, le associazioni, la Protezione Civile e la Cri per organizzare i funerali. "Cercheremo di seguire il suo esempio, non sarà facile, l’impegno è la nostra promessa a Mirella, che è insostituibile" – dice Cristina Borroni, sindaco reggente che guiderà l’amministrazione fino alle prossime elezioni nel 2025 - "la comunità ha perso un grande sindaco, io anche un’amica che ora mi ha chiamato a una grande responsabilità", poi commossa aggiunge " il mio desiderio è che i genitori di Mirella, sempre presenti tra il pubblico ai consigli comunali, primi sostenitori della loro adorata figlia, continuino ad essere vicini a noi, nel nostro percorso amministrativo, continuino a volerci bene, con loro sentiremo ancora presente la nostra Mirella".E ieri il Consiglio provinciale di Varese si è aperto con un minuto di silenzio per la sindaca Mirella Cerini.