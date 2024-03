L’acqua di prima falda per annaffiare gli orti. La potabile risparmiata

Proprio in occasione della Giornata mondiale dell’acqua l’amministrazione comunale ha reso agibile il totem dove si potrà attingere acqua per uso irriguo e per lo spazzamento delle strade. L’acqua, è stato ribadito in questa giornata, è un bene prezioso che non va sprecato. E così come si moltiplicano le iniziative per non disperderla quando piove, si stanno concretizzando anche iniziative a salvaguardia della falda. Quella di Arconate. realizzata da Cap Holding, è una di queste. Il totem, collocato accanto al campo sportivo comunale, alimentato con acqua di prima falda fornita gratuitamente, non potabile, ma che può benissimo essere usata per il lavaggio delle strade o l’irrigazione dei campi e del verde pubblico.

"Questo totem – ha spiegato il sindaco Sergio Calloni – è a complemento del nuovo impianto di irrigazione del campo sportivo, per il quale si userà appunto l’acqua di prima falda. Questo dispositivo è funzionante con una speciale tessera, potrà essere a disposizione ad utenti abilitati dalla pubblica amministrazione". "L’iniziativa ha già ricevuto i complimenti di Aemme Linea Ambiente, che si occupa della pulizia delle strade, per il senso civico e la sostenibilità che rappresenta". G.Ch.