La tutela della brughiera affidata all’Osservatorio per la Biodiversità

Bocciata con una delibera approvata l’altro giorno dalla giunta regionale lombarda la proposta di istituire un nuovo Sic (sito di importanza comunitaria) e Zps (zona di protezione speciale uccelli) Brughiere di Malpensa e Lonate. "L’area individuata dalle associazioni - ha detto l’assessore regionale al Territorio e ai Sistemi verdi Gianluca Comazzi - è compresa nei confini del Parco del Ticino ed è già zona protetta". Pertanto, ha sottolineato l’esponente della giunta Fontana " Gli habitat presenti risultano già tutelati in altri siti di Rete Natura 2000 in Lombardia e, come rilevato dal Ministero dell’Ambiente già nel 2016, non è emersa, per l’area in oggetto, la necessità di istituire nuovi siti" . Ha continuato "Questo però non significa ignorare la salvaguardia dell’ambiente, infatti, abbiamo dato mandato all’Osservatorio regionale per la Biodiversità di proseguire il monitoraggio dell’area, anche attraverso il coinvolgimento diretto del Parco della Valle del Ticino. Inoltre, apriremo sempre con il parco, un tavolo di lavoro condiviso per individuare ulteriori misure di tutela e conservazione delle emergenze naturalistiche presenti. I nostri siti Rete Natura 2000 rappresentano un’eccellenza di inestimabile valore per i quali lavoriamo costantemente in modo da garantirne la salvaguardia e la valorizzazione per le generazioni presenti e future". Da sottolineare che parte dell’area interessata dalla proposta è compresa nel Masterplan di Malpensa 2035, una vasta fascia per la quale comitati e ambientalisti ribadiscono la necessità di salvaguardarla mentre all’orizzonte c’è lo sviluppo di cargo city fuori dall’attuale sedime. Nei giorni scorsi i rappresentanti della Rete Comitati Malpensa sono stati in Regione per l’audizione in Commissione regionale e hanno illustrato la loro proposta riguardante il Sic, ma dal governo lombardo è arrivata la bocciatura. R.F.