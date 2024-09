La tempesta di fulmini. Case senza luce per ore

Una tempesta di fulmini ha colpito il Legnanese nella notte fra domenica e lunedì mattina con forti raffiche di vento, piogge intense e temporali. A partire dalle 3:30, per circa un’ora la tempesta ha provocato interruzioni di corrente in diverse aree. Le zone più colpite sono state quelle di Canegrate, Cerro Maggiore e Nerviano, dove le saette precipitate a terra hanno danneggiato diversi dispositivi elettrici, lasciando molte abitazioni senza elettricità, con i problemi di fornitura non completamente risolti nella giornata di ieri. A San Vittore Olona in previsione della la fiera settembrina ii tecnici sono intervenuti dalle prime ore del giorno per ripristinare la corrente elettrica che era saltata in tutta la zona. A Legnano, un albero è caduto su dei cavi elettrici in Corso Garibaldi, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti sul posto ed hanno tagliato la pianta così da liberare il cavo che fa parte del sistema di illuminazione pubblica. La situazione è stata riportata in sicurezza. Questo intervento è stato l’unico causato dal maltempo svolto dagli uomini del distaccamento di Legnano. Anche a Canegrate un albero è caduto a terra senza però provocare disagi.

La tempesta di fulmini ha causato danni alla linea elettrica lasciando intere zone di Canegrate senza corrente elettrica e senza collegamento telefonico ed internet.

Centinaia di Modem sono stati bruciati dal ritorno di corrente nelle prese domestiche. Oggi il Centro geofisico Prealpino prevede tempo soleggiato, fresco all’alba e caldo gradevole in giornata. Al mattino ancora un poco ventilato da Nord sulle Prealpi. Poche nuvole di passaggio. Asciutto. Mercoledì da nuvoloso a molto nuvoloso a partire da Alpi e Prealpi. Dal pomeriggio alcune piogge o rovesci in estensione in serata dalle Prealpi alla pianura pedemontana con temporali più probabili su Bergamasco e Bresciano. La tendenza è di tempo soleggiato o al massimo variabile. La tempesta di fulimini nella notte non è stata però segnalata dalle autorità. Si tratta di un fenomeno atmosferico caratterizzato dalla presenza di numerosi fulmini e tuoni, spesso accompagnati da pioggia, vento e a volte grandine. Durante una tempesta di questo tipo, nell’atmosfera si accumulano grandi quantità di cariche elettriche, che vengono scaricate sotto forma di fulmini tra le nuvole o tra le nuvole e il suolo.