La stagione del Tirinnanzi. Alice e omaggio a Guccini

Dalla coppia Katia Follesa e Angelo Pisani ad Andrea Pucci, passando dalla voce di Alice e dei "Musici di Francesco Guccini": la stagione teatrale del teatro "Città di Legnano-Tirinnanzi" sarà presentata ufficialmente solo domani nella sua versione completa, ma già da qualche giorno alcuni dei nomi che caratterizzeranno l’esordio nella gestione della struttura da parte di Ad Management sono stati resi noti, chiarendo quale sarà la direzione scelta. "Alice canta Battiato", un concerto con la personalità vocale unica di Alice, aprirà dunque la stagione degli spettacoli già in cartellone il prossimo 20 ottobre, mentre il 21 e 22 ottobre (alle 21 e poi alle 18) è prevista una doppia data con il palco del teatro affidato ad Andrea Pucci, che con il suo spettacolo " C’è sempre qualcosa che non va" accompagnerà il pubblico in un viaggio nel divertimento in una serata tutta da scoprire.

L’approdo a Legnano è particolarmente atteso dopo l’inserimento della data in un tour nazionale che ha già fatto registrare numerosi sold out. Il 28 ottobre toccherà alla comica e content creator Ginevra Fenyes, alle 21, mentre il 2 e 3 novembre, sempre alle 21, i due comici Katia Follesa e Angelo Pisani portano a Legnano un doppio appuntamento con il nuovo spettacolo "Ti posso spiegare!": le due date legnanesi costituiscono tra le altre cose la prima nazionale del tour invernale.

Il 4 novembre, poi, al "Città di Legnano-Tirinnanzi" arriveranno poi "I Musici di Francesco Guccini" (alle 21) , progetto formato dai musicisti storici del Maestro modenese, e il 5 novembre "Le Mille Bolle Magiche", alle 17, con la "fata delle bolle" Silvia Gaffurini. I biglietti per tutti questi appuntamenti sono già disponibili da alcuni giorni su Ticketone.