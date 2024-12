La salvezza è più vicina: "Sensazioni positive"

Da quando è arrivato sulla panchina lilla mister Porro ha ottenuto in tre gare di campionato due vittorie e un pareggio. Il cambio sulla panchina del Legnano ha giovato all’ambiente che ha festeggiato domenica il netto successo contro la Vergiatese per 3-0, frutto di una partita giocata al meglio dai lilla. I nuovi arrivi in squadra, soprattutto quello di Mattia Noia, hanno portato bene. Noia ha esordito con la fascia di capitano dopo una settimana di allenamento ad alto ritmo per ritrovare quella forma perduta a causa di uno stop prolungato. Adesso è lui a suonare la carica a un Legnano che è pur sempre in piena zona playout ma che finalmente vede la luce. "Le mie sensazioni sono positive - spiega il capitano- . È un gruppo giovane con qualità importanti. Serviva una linea guida. Due o tre giocatori di esperienza in questo gruppo possono solo far bene. Col mister ci siamo conosciuti sui campi. L’importante era non subire gol vista la nostra posizione in classifica. Noi poi possiamo sempre andare a rete". Sotto l’albero il presidente Sergio Zoppi ha messo un altro regalo. Domenica in tribuna c’era anche Ergys Ballgjini, attaccante che sta per approdare in maglia lilla proprio dalla Vergiatese, ultima avversaria di campionato. L’attaccante albanese classe 1997 potrebbe dare l’ennesima svolta a una stagione che finora ha regalato molte amarezze e rari sorrisi. Per lui un passato con Romentinese e Sestese, per poi proseguire a Trino, Caronnese in Serie D, Briga e Oleggio.

Il Legnano avrà tempo adesso per amalgamare il gruppo in vista del big match in programma domenica 12 gennaio contro la Solbiatese, capolista del girone, per la prima gara di ritorno del campionato di Eccellenza Lombardia girone A. Campionato a cui partecipa anche il Sedriano che domenica in casa ha sconfitto per 1-0 il Robbio conquistando tre punti importanti in chiave salvezza.

Si festeggia anche a Caronno Pertusella con la squadra di casa che ha annientato il Saronno per 4-1, conquistando il secondo posto in graduatoria insieme al Pavia. Insomma, un campionato tutto da scrivere per le squadre dell’Altomilanese e del Varesotto che hanno tutte obiettivi differenti da ambiziosi.