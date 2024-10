La rassegna Traiettorie sonore. Note da De Andrè a Pino Daniele

A Cerro Maggiore ritorna la rassegna musicale "Traiettorie Sonore", che quest’anno celebra la sua 28ª edizione. Quattro serate a ingresso libero nell’auditorium di via Boccaccio renderanno omaggio ai grandi autori e interpreti della musica italiana, con altrettanti spettacoli tributo. Si parte sabato 9 novembre con il concerto "Tributo a Fabrizio De Andrè", dove gli Ottocento, storica tribute band del cantautore genovese, ricorderanno Faber – come lo soprannominò Paolo Villaggio, ispirato sia dall’assonanza del suo nome sia dai pastelli Faber-Castell – a 25 anni dalla sua scomparsa. Gli Ottocento da quasi vent’anni calcano i palchi live. La band si impegna a ricreare fedelmente l’atmosfera e lo stile distintivo delle canzoni di De André, catturando l’essenza delle sue parole e melodie senza compromettere l’originalità dell’artista. Nel corso delle loro esibizioni dal vivo offrono al pubblico un’esperienza coinvolgente e nostalgica, attraverso esecuzioni emozionanti. Il 16 novembre sarà la volta di "A testa in giù", tribute band di Pino Daniele, in una serata che celebrerà l’icona della musica italiana tra jazz e blues, amatissima nella sua Napoli e oltre. Il terzo appuntamento, sabato 23 novembre, vedrà gli Oltre Mina esibirsi in un omaggio alla Tigre di Cremona. A chiudere la rassegna, il 30 novembre, salirà sul palco la MDF Band per un tributo ai grandi cantautori italiani. Gli eventi si terranno a partire dalle 21.