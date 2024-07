La pizza perfetta fatta in casa. Corsi dai maestri dell’Accademia

"Pizza doc a casa". Si intitola così il corso che si terrà martedì 30 luglio alla Gastronomia Vedani, gestita da Maurizio Somma, in via XXIX Maggio 157. A condurlo saranno due istruttori dell’Accademia nazionale pizza Doc, di Nocera Superiore (Salerno): Stefano Salvadore e Andrea Serra. "Un cliente mi aveva chiesto la farina di legumi per preparare la pizza, così è maturata in me l’idea di tenere un corso ad hoc nel mio negozio - spiega Somma -. È il primo incontro che organizzo. Se piacesse, si può pensare di replicarlo". Per svelare i segreti dell’impasto perfetto, Maurizio ha chiesto aiuto al nipote, Stefano Salvadore, 35 anni, che a Vertemate con Minoprio (Como) gestisce una pizzeria. "Quello che terremo, io e Serra, sarà un corso amatoriale, dedicato a chi vuole imparare a fare una buona pizza tra le mura domestiche - ci dice Salvadore -. Inizieremo alle 17 per terminare verso le 20.30. Proporremo una parte teorica su come impastare, come stendere la base e come arricchirla. Realizzeremo una pizza tonda semplice, la classica margherita. Per offrire un’ottimale esperienza formativa prevediamo al massimo 25 iscrizioni".

Come nasce questa passione per la pizza? "Già a 13 anni mi dilettavo a impastare! Sono stato molto precoce, diciamo che dopo un anno di scuola superiore ho capito che mi interessava fare il pizzaiolo. Così, dopo gli studi campani, ho aperto la pizzeria, e sono già 15 anni di attività. Qui tengo corsi analoghi a quello che faremo a Legnano: ha partecipato anche una signora di 85 anni, divertendosi moltissimo". Per informazioni sui costi, contattare la Gastronomia Vedani.

Silvia Vignati