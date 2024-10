La nuova piscina in partnership. Sportium si aggiudica l’incarico

Sarà il raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dalle due società milanesi Sportium srl e United Consulting a occuparsi, attraverso un incarico che supera di poco i 450mila euro, della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza dell’operazione in partenariato pubblico privato relativa alla progettazione, realizzazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e gestione per 20 anni del nuovo impianto natatorio di viale Gorizia a Legnano. Le due società, note per una serie di progetti e lavori di notevole consistenza in tutto il territorio italiano e non (di Sportium anche il concept design del nuovo stadio che si vuole realizzare a Cagliari) hanno ottenuto il punteggio più alto, 89,5 su 100, risultando al primo posto tra le sei offerte pervenute in Comune.

L’assegnazione dell’incarico apre le porte all’atteso “via ai lavori“, atteso tra fine ottobre e novembre, che dovrà condurre alla realizzazione del nuovo polo natatorio: nell’area compresa tra viale Gorizia e viale Toselli nascerà una struttura con una vasca per bambini e due vasche interne da 25 metri - una agonistica da 8 corsie e una da addestramento/riscaldamento in caso di gare da 4 corsie - profonde rispettivamente 2 e 1,2 metri e collocate in altra zona rispetto all’edificio esistente, destinato alla demolizione. La tribuna avrà una capienza di circa 200 posti, ci saranno nuovi spogliatoi e un ingresso con bar e reception. Anche la vasca estiva da 50 metri sarà riqualificata creando tre diverse aree funzionali dedicate al nuoto (non agonistico) e al fitness, un’area relax ed un’area “spray park“ per i più piccoli.

L’operazione, finanziata da Bcc leasing per 12,9 milioni in sinergia con Bcc Busto Garolfo e Buguggiate e in Associazione temporanea di impresa con Techne spa e A&T Europe spa (costruttori) e P&G srl (gestore), ha potuto contare su fondi del Pnrr per altri 2,5 milioni di euro, superando così i 15 milioni di euro di investimento.