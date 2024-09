La nuova era dei lilla. Al timone ora c’è Cataldo. Ma il colpo grosso è super Stefano Sberna

Dal beach soccer al Legnano calcio. Cambio in panchina per il Legnano calcio che dà il benvenuto a Luca Cataldo, ex allenatore-presidente del Città di Milano beach soccer, oggi tecnico dei lilla. Milanese, classe 1979, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 e guiderà la squadra nel campionato di Eccellenza 2024-2025. Con un passato da allenatore in squadre come Cerano, Casatese Rogoredo e Romentinese, Cataldo ha anche condotto la Castanese alla vittoria del campionato di Promozione nel 2017-2018, portandola in Eccellenza.

Ex difensore centrale, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha vestito le maglie di Pro Sesto, Fanfulla, Seregno, Solbiatese e Vigevano durante la sua carriera da calciatore. L’arrivo di Cataldo segna l’inizio di una nuova era per il Legnano, che dovrà affrontare la sfida di ridurre al minimo gli errori, specialmente in vista del prossimo passaggio di proprietà quando saranno dissequestrate le quote. Allenare il Legnano è un grande onore ma anche una responsabilità, come dimostrato dai suoi predecessori.

La prima sfida sarà domani contro il Pavia, un avversario di alto livello che testerà subito la tenuta della squadra. Cataldo ha sottolineato l’importanza di adattarsi rapidamente alle nuove richieste e di mantenere un equilibrio tra dedizione, applicazione ed entusiasmo.

Ha inoltre ribadito che solo il duro lavoro permetterà alla squadra di raggiungere il suo obiettivo entro la fine della stagione. Il debutto ufficiale del nuovo tecnico sarà sabato alle 17:30 a Caronno Pertusella contro il Pavia. Nei prossimi giorni potrebbe unirsi al suo staff un nuovo vice, scelto personalmente da Cataldo.

In difesa arriva intanto Stefano Sberna, difensore centrale classe 2003 di 185 centimetri per 84 chilogrammi. Il neo difensore centrale dei lilla nella passata stagione ha giocato in Eccellenza nel Verbano. Sberna vanta trascorsi con il Lecco in serie C ed in Primavera e in serie D alla Varesina. La scorsa estate era stato convocato negli Stallions, la squadra presieduta dallo streamer Blur che ha rappresentato l’Italia nella Kings League World Cup che si è svolta in Messico. Sberna ha potuto giocare al fianco di ex professionisti del calibro di Francesco Totti, di Radja Nainggolan e di Emiliano Viviano. Nel torneo di calcio a 7, ideato dall’ex stella del Barcellona e della Spagna Gerard Piqué con copertura televisiva nel nostro Paese di Sportitalia, Stefano Sberna si è tolto la soddisfazione di realizzare una rete risultando anche il più giovane marcatore della competizione internazionale estiva.