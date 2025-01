"La mobilità in bici è importante. Ma serve sicurezza per chi pedala"

"Creare le condizioni perché si usi la bicicletta in sicurezza non è un capriccio, ma un investimento nel futuro": Luca Roveda, presidente della Us Legnanese, storica società sportiva cittadina nota per essere organizzatrice della Coppa Bernocchi di ciclismo, interviene nel dibattito nato dalla ciclabile di Castellanza provando ad ampliare il campo della discussione. "Pur difendendo la mobilità su due ruote e tutte le iniziative che possono contribuire a diffonderla, non voglio entrare nella vicenda specifica – spiega Roveda che non ha nessuna intenzione di "schierarsi" per arrivare alla solita, scontata contrapposizione tra pareri opposti -. Le ciclabili sono poco utilizzate? Forse oggi, ma nei Paesi più avanzati sono parte integrante della mobilità urbana. Se vogliamo che le persone usino la bici, dobbiamo creare le condizioni perché lo facciano in sicurezza. Non è un capriccio, ma un investimento nel futuro: meno traffico, meno inquinamento, più benessere. Certo, come ogni cambiamento incontra resistenze". Da qui l’obiettivo si focalizza sul territorio: "Legnano ha bisogno di ciclabili non solo per la sicurezza di chi pedala, ma per costruire una città più vivibile e sostenibile - continua -. Non basta tracciare qualche pista: serve una visione d’insieme. La bicicletta deve diventare una protagonista della mobilità urbana, e questo passa anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini, affinché comprendano i benefici di una città più sicura e moderna. Ai tecnici il compito di definire il tracciato, ma servono anche servizi inclusivi: navette gratuite per chi ha difficoltà a pedalare, affinché la mobilità sostenibile sia davvero per tutti. La mobilità sostenibile è una scelta e un’opportunità, non deve rappresentare un problema".P.G.