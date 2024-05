La missione di Bloisi: da Ventotene al Mortirolo sulle tracce dell’Europa

Giovanni Bloisi, il ciclista della memoria, partirà il 9 maggio da Ventotene per arrivare il 31 maggio al passo del Mortirolo. Domani alle 11.30, al Centro comune di ricerca ella Commissione europea di Ispra, la presentazione del progetto. "Il 2024 sarà l’anno delle elezioni per il nuovo Parlamento europeo - afferma Bloisi - Mai come oggi questa istituzione che rappresenta i cittadini e i popoli di quell’Europa pensata da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, assume un ruolo cruciale per l’equilibrio politico mondiale e per la pace. Le guerre in Ucraina e in Palestina, le teorie separatiste e sovraniste e la Brexit hanno minato e stanno minando l’idea di una federazione europea unita dalla fratellanza. Ho pensato di unire con un filo rosso questi valori, utilizzando la mia bici, che per questa volta diventerà europea. Partendo il 9 maggio da Ventotene, dove fu scritto il Manifesto per "un’Europa libera e unita", arriverò alla panchina europea del passo del Mortirolo, dedicata a David Sassoli". S.V.