La grande musica da camera all’auditorium della scuola Tosi

Un viaggio tra le emozioni della grande musica da camera, un appuntamento imperdibile per gli amanti della classica: domenica alle 17.30, l’auditorium della scuola Tosi (via Santa Teresa, 30) accoglierà il Trio Zefír (nella foto) per il quarto concerto della rassegna Pomeriggi Musicali. Sul palco, tre giovani talenti dal respiro internazionale: Alina Maria Taslavan al violino, Giulia Sanguinetti al violoncello e Federico Pische al pianoforte. Il programma della serata è un omaggio a due giganti della musica da camera, con l’esecuzione del Trio per pianoforte e archi n. 2 in la minore di George Enescu e del Trio n. 2 in do minore di Felix Mendelssohn, opere che racchiudono la passione, l’intensità e il virtuosismo propri del repertorio romantico. L’evento sarà preceduto, mercoledì 5 marzo, da una conferenza preparatoria tenuta dal professor Carlo Serra, un’occasione per gli studenti della scuola Tosi di comprendere il linguaggio profondo della musica da camera. I tre musicisti che daranno vita alla serata hanno già calcato palcoscenici di rilievo. Alina Maria Taslavan, violinista romena, si è formata tra il suo Paese natale e l’Italia, diplomandosi con il massimo dei voti. Ha vinto l’audizione per la Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli e collabora con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Giulia Sanguinetti, violoncellista raffinata e versatile, ha studiato tra Roma e Milano, perfezionandosi con Antonio Meneses all’Accademia Chigiana.

La sua carriera l’ha portata a esibirsi in location prestigiose come il Teatro Farnese di Parma, la Sala Piatti di Bergamo, fino ai celebri Concerti del Quirinale in diretta su Rai Radio 3. Federico Pische, pianista dal tocco incisivo ed espressivo, ha studiato con Benedetto Lupo e Andrea Lucchesini, diplomandosi con lode alla Scuola di Musica di Fiesole. Attualmente, si perfeziona all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il Trio Zefír segue il corso di alto perfezionamento in musica da camera sotto la guida di Ivan Rabaglia, violinista del celebre Trio di Parma, e si distingue per il perfetto equilibrio tra tecnica sopraffina e sensibilità interpretativa.

Ch.So.