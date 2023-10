La consigliera Laffusa nel mirino dei giostrai

Polemica fra giostrai e la consigliera leghista Daniela Laffusa che negli scorsi giorni era andata in TV a Mattino 5 parlando delle risse che si sono scatenate al Luna Park e in città nei giorni scorsi. "Vengo accusata da Salvioli, rappresentante dei giostrai del Luna Park di Legnano, di non essere stata corretta durante l’intervista rilasciata a Mattino 5 per essere passata per una mamma preoccupata e avere omesso di essere un consigliere comunale di opposizione e di aver fatto riferimento a quello che è accaduto alle giostre e non altrove". La consigliera fa chiarezza: "Anzitutto non sono mamma e quindi non capisco da dove Salvioli abbia potuto evincere un riferimento in tal senso. E la giornalista mi ha presentato come consigliere comunale. Dire che quanto è successo sabato 14 al Luna Park sia la conseguenza di numerose aggressioni e risse che si sono perpetrate con una frequenza molto alta da un anno e mezzo vuol dire che i giostrai assolutamente incolpevoli hanno pagato lo scotto di una situazione allo sbando che ormai Legnano vive da tempo. Salvioli, rivolga pertanto le sue critiche a chi è al governo della città e nulla ha fatto per prevenire la cattiva pubblicità che la rissa del 14 ha generato".