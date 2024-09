La comunità ha accolto il nuovo prevosto don Giuseppe Marinoni

Un momento di raccoglimento al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, una visita ai reparti e alla cappella dell’ospedale di piazzale Borella, un incontro in Municipio con l’Amministrazione e gli scout e infine alle 18 la messa solenne in Prepositurale. Così domenica 8 settembre il nuovo prevosto monsignor Giuseppe Marinoni, accompagnato dal vicario episcopale monsignor Luca Raimondi ha preso ufficialmente l’incarico di guida dalla comunità pastorale Crocifisso Risorto che riunisce le parrocchie saronnesi. "Amiamo insieme Saronno con gentilezza" una delle esortazioni arrivate ai fedeli presenti a cui si sono unite anche le autorità e uan delegazione del centro islamico di via Grieg. Monsignor Marinoni arriva in città dopo la scomparsa, la primavera scorso, del suo predecessore Claudio Galimberti colpito da un tumore nel dicembre 2023e ricordato con affetto da tutti nelle diverse fasi dell’insediamento. S.G.